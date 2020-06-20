У суботу, 20 червня, синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. У деяких областях можливі пожежі в екосистемах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Спекотна погода і відсутність достатньої кількості опадів у більшості областях України створює передумови для виникнення великої кількості пожеж в екосистемах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігався у східних регіонах, а також у Сумській і Чернігівській областях.

Крім цього, в Україні оголосили штормове попередження, в окремих районах очікується град та сильні пориви вітру.

Також РБК-Україна писало, що 20 червня на більшій частині України передають дощі та грози, а температура повітря в областях очікується від +21 до +32 градусів тепла.