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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 15:09
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (pixabey.com)

У Київській області 5-8 серпня очікується пожежна небезпека

Погода в Україні  5-8 серпня сприятиме зберіганню високого рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій  (ДСНС).

За даними УкрГідрометцентру, 5-8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки..

Також синоптики попереджають, що 6-8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській,Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків, сьогодні, 5 серпня, середня температура коливатиметься в межах +20+24. Найвища температура буде в Закарпатській області, там термометри покажуть +27. Опади можливі лише у східних та західних областях, також невеликий дощ пройде в Криму.

За прогнозами синоптиків, у столиці сьогодні опадів не очікується, прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +23, вночі очікується від +10 до +12.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, що з вівторка в Україну повернеться спека. Вона також поінформувала, що завтра у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на заході України і у Луганській області. 

 

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