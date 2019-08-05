Сегодня в Украине будет преимущественно сухая погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве осадков не ожидается, днем до +23

Погода в Украине 5 августа будет дождливой только в восточных и западных областях, температура воздуха опустится до +18. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в понедельник погодная ситуация в стране немного улучшится, осадки возможны лишь в восточных и западных областях, также небольшой дождь пройдет в Крыму. Средняя температура будет колебаться в пределах +20...+24. Самая высокая температура будет в Закарпатской области, там термометры покажут +27.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня осадков не ожидается, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +23, ночью ожидается от +10 до +12.