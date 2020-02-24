Синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,7 метра

Иллюстративное фото (tv.ua)

Повышение уровней воды ожидается с 24 по 26 февраля

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины до 1,7 метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что с 24 по 26 февраля продолжаться повышение уровней воды над текущими уровнями, без опасных последствий, на:

на участке реки Тисы В.Бичков - Хуст, в нижнем течении Боржавы 0,4-0,8 м;

Тисе в створе поста Вилок 1,3 - 1,7 м;

Латорицы в створе поста Чоп, участке Днестра Раздол-Залещики, нижних течениях его притоков (Стрвяж, Стрый) 0,7 - 1,2 м.

Напомним, погода в Украине 24 февраля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди и метели. Сегодня, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

Синоптики сообщали, что в связи с перемещением активного циклона, ожидается дождь и мокрый снег, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

Отметим, 24 февраля в Одессе из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу с заводского здания. В результате непогоды погибла женщина.