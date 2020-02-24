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Синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,7 метра

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 15:16
Синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,7 метра
Ілюстративне фото (tv.ua)

Підвищення рівнів води очікується з 24 по 26 лютого

Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках на заході України до 1,7 метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що з 24 по 26 лютого тривати підвищення рівнів води над поточними рівнями, без небезпечних наслідків, на:

  • на ділянці річки Тиси В.Бичкыв - Хуст, в нижній течії Боржави 0,4-0,8 м;
  • Тисі в створі поста Вилок 1,3 - 1,7 м;
  • Латориці у створі поста Чоп, ділянці Дністра Роздол-Заліщики, нижніх течіях його приток (Стрв'яж, Стрий) 0,7 - 1,2 м.

Нагадаємо, погода в Україні 24 лютого різко погіршилася, оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини. Сьогодні, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

Синоптики повідомляли, що у зв'язку з переміщенням активного циклону очікується дощ і мокрий сніг, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.

Відзначимо, 24 лютого в Одесі через сильного вітру падають дерева, в місті багато пошкоджених машин, а також не ходять трамваї. На вулиці Марсельської вітром знесло зупинку, а на Куяльнику - дах із заводської будівлі. В результаті негоди загинула жінка.

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