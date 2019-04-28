Сегодня в некоторых областях ожидаются грозы и шквалы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди и шквалы, в Киеве и области ожидается гроза

Синоптики предупредили о грозах и шквалах в отдельных областях Украины, по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным "Укргидрометцентра", 28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области 28 апреля гроза (I уровень опасности желтый).

Ранее РБК-Украина сообщало, что на пасхальные выходные погода будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди. В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до +16, на юге страны и Закарпатье до +20.

По данным "Гидрометцентра", 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.