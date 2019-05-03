Синоптики предупредили об угрозе повышения уровня воды в реках

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах возможен сход селевых потоков

В пятницу, 3 мая, из-за сильных осадков возможно повышение уровня воды в реках в западных регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Тернопольской области возле Залещиков ожидается подъем уровня воды в Днестре на 2,5 - 3 метра, местами возможен выход воды на заводь.

В Ивано-Франковской области поднятие уровня воды ожидается в р. Ворона возле Тисменицы. Прогнозируется, что уровень воды в реке поднимется на 0,3 - 0,8 м с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий.

Также, в течение 3 мая, повышение уровня воды произойдет на р. Тиса вблизи города Чоп. Уровень повысится на 0,5 - 1 м без угрозы негативных последствий.

Отмечается, что в горных районах сегодня будет существовать опасность схода селевых потоков.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в пятницу, 3 мая, на большинстве территории Украины пройдут дожди. Осадки обойдут только восточные, южные и часть центральных областей страны.

Как сообщало РБК-Украина, Укргидрометцентр дал прогноз на май. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений, средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла, заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.