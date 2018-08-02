Синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках на западной Украине

Ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на реках бассейна Западного Буга 2-5 августа на западной Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 2-5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями.

"Местами возможен начальный выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 2 августа 2018 года на востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31.

Напомним, по состоянию на утро 1 августа в Украине в результате непогоды обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях.

Во Львовской области - 59 н. п., Тернопольской - 28 н. п., Волынской - 22 н. п. и Черновицкой - 9 н. п.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Также сообщалось, что во Львовской области мужчину убила молния.

Выяснилось, что погиб местный житель, 1968 года рождения. Что он делал во время сильной грозы на открытом пространстве, пока не известно. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.