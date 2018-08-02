Синоптики попередили про підйом рівня води у річках на західній Україні

Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м

Синоптики попереджають про підйом рівня води на рiчках басейну Захiдного Бугу 2-5 серпня на західній Україні. Про цей йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з данними Укргідрометцентру, 2-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями.

"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, 2 серпня 2018 року на сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31.

Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні в наслідок негоди знеструмлено 118 населених пунктів в чотирьох областях.

У Львівській області - 59 н. п., Тернопільській - 28 н. п., Волинській - 22 н. п. і Чернівецькій - 9 н. п.

До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Також повідомлялося, що у Львівській області чоловіка вбила блискавка.

З'ясувалося, що загинув місцевий житель, 1968 року народження. Що він робив під час сильної грози на відкритому просторі, поки не відомо. Поліція встановлює всі обставини трагедії.