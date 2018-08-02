Погода на сьогодні: на більшій території України без опадів, температура до +31

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 2 серпня 2018 року на сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України без опадів, температура від +25 до +31 градусів, вночі до +18. На півночі країни сьогодні вдень без опадів, температура повітря від +26 до +28 градусів вдень і до +18 вночі, у центральних областях без опадів, від +26 до +28, вдень до +18 вночі. У східних областях очікуються дощі, денна температура від +26 до +30, вночі - до +18 градусів. На півдні сонячно, вдень від +29 до +31, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +30, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +16 до +18.