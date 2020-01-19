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Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Украине

Новости » Общество     19.01.2020 - 13:26
Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца 19 января ожидается сильный туман

Сегодня, 19 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий, в частности, сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, до конца суток на большинстве территории страны сохранится сильный туман. Также туман ожидается ночью и утром 20 января.

Прогнозируют ухудшение видимости на дорогах до 200-500 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что на Крещение, 19 января, в Украине будет малооблачная и прохладная погода. Синоптики прогнозировали дневную температуру воздуха от 0 до +4 градусов. Ночью в северных и западных областях ожидалось похолодание до -5 градусов.

Также РБК-Украина писало, что 14 января из-за густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Air Azur, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха. Экипаж лайнера принял решение идти на посадку в международный аэропорт "Борисполь".

Кроме того, из-за сильного тумана временно приостанавливал работу аэропорт польского Кракова. Самолеты не вылетали из аэропорта "Балице", а те, что должны были приземлиться там, направлялись в другие аэропорты. Рейсы были перенаправлены в Катовице, Вроцлав, Варшаву и Остраву.

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