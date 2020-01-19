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Заморозки до -5: прогноз на Крещение

Новости » Общество     19.01.2020 - 10:00
Заморозки до -5: прогноз на Крещение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня днем до +2

Погода в Украине на Крещение, 19 января, будет прохладной, температура днем будет колебаться от 0 до +4 градусов, а ночью снизится до -5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, в воскресенье на всей территории страны стоит ожидать спокойной, малооблачной, но прохладной погоды. Температура воздуха в центральных, восточных, северных и западных областях днем будет колебаться от 0 до +2 градусов. На западе и юге местами температура поднимется до +1...+4 градусов.

Ночью термометры в центральных, южных и восточных областях покажут от -1 до -4 градусов. На западе и севере прогнозируют заморозки до -3...-5 градусов.

Заморозки до -5: прогноз на Крещение

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также будет малооблачно и прохладно. Днем термометры киевлян покажут от 0 до +2 градусов. Ночью синоптики предупреждают о похолодании до -2...-4 градусов. Ожидается небольшой южный ветер, 3-8 м/сек.

Заморозки до -5: прогноз на Крещение

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах. В период с 19 по 20 января в Карпатах будет сохраняться первый уровень лавинной опасности.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 18 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 26 сантиметров. Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована на лавинному посту "Плай".

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