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Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Україні

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 13:26
Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця 19 січня очікується сильний туман

Сьогодні, 19 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов, зокрема, сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, до кінця доби на більшості території країни утримається сильний туман. Також туман очікується вночі та вранці 20 січня.

Прогнозують погіршення видимості на дорогах до 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Водохреще, 19 січня, в Україні буде малохмарна та прохолодна погода. Синоптики прогнозували денну температуру повітря від 0 до +4 градусів. Вночі у північних та західних областях очікувалося похолодання до -5 градусів.

Також РБК-Україна писало, що 14 січня через густий туман в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur, який прямував з єгипетського Шарм-еш-Шейха. Екіпаж лайнера ухвалив рішення йти на посадку в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Крім того, через сильний туман тимчасово зупиняв роботу аеропорт польського Кракова. Літаки не вилітали з аеропорту "Баліце", а ті, що повинні були приземлитися там, направлялися в інші аеропорти. Рейси було перенаправлено до Катовіце, Вроцлава, Варшави та Острави.

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