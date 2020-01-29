ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нарушение движения транспорта: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     29.01.2020 - 14:33
Нарушение движения транспорта: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (facebook.com/Kyivpastrans)

Объявлен первый и второй уровень опасности

Синоптики предупредили об опасности на дорогах до конца месяца из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Украине ожидается снег 29 января и днем 31 января значительный снег, метели, прирост снежного покрова до 20-30 сантиметрів.

"Осложнения погодных условий соответствует первому уровню опасности, будет вызывать нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (второй уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, ранее синоптики предупредили об опасности схождения лавин (третий уровень) в Закарпатской и Ивано-Франковской области из-за снегопадов, которые ожидаются в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах высота снежного покрова почти достигает 25 см. Снег старый, плотный, хорошо закреплен и стабильный. В некоторых местах слежавшийся.

Отметим, сегодня погода в Украине ухудшится, температура воздуха опустится до 0 и пойдут снег с дождем. В столице сегодня также дожди со снегом. Днем 0+2 и так же ночью.

Синоптики предупредили об опасности схождения лавин в двух областях Штормовой ветер, метели и снег до 30 см: синоптики предупредили о резкой смене погоды
Новости Украины дорогиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь