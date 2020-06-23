Синоптики предупредили о наводнении на западе в ближайшие три дня

Синоптики предупредили о наводнении на западе Украины с 23 до 25 июня. Ожидается высокий дождевой паводок в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской области.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.). На Тисе на 1,0 - 1,5 м; Пруте на 1,5 - 2,5 м; Днестре на участке Галич-Залещики на 2,5 - 3,5 м", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном затоплении приречных участков в Черновцах, Ивано-Франковске и Черновицкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Карпатах из-за непогоды погибли трое человек.

Напомним, в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой области введены чрезвычайные меры безопасности.

Отметим, 23 июня погода в целом по Украине будет дождливой, будут идти ливни и град с грозой.