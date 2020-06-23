Синоптики попередили про повінь на заході в найближчі три дні

Синоптики попередили про повінь на заході України з 23 до 25 червня. Очікується високий дощовий паводок у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській області.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"23-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.). На Тисі на 1,0 - 1,5 м; Пруті на 1,5 - 2,5 м; Дністрі на ділянці Галич-Заліщики на 2,5 - 3,5 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають про можливе затоплення прирічкових ділянок у Чернівцях, Івано-Франківську та Чернівецькій області.

Раніше РБК-Україна писало, що у Карпатах через негоду загинули троє людей.

Нагадаємо, у зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області введені надзвичайні заходи безпеки.

Зазначимо, 23 червня погода в Україні буде дощовою, будуть йти зливи та град з грозою.