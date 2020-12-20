Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве

В воскресенье, 20 декабря, в Киеве ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом отмечается, что туман продержится до 21 декабря.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 20 декабря в Украине будет пасмурно, а температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Кроме того, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. По всей территории страны ожидается туман.

Добавим, что погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.