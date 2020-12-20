ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине объявили штормовое предупреждение

Украина, Воскресенье 20 декабря 2020 08:40
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 20 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Почти по всей территории страны ожидается туман.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает (ГСЧС), что в связи с понижением температуры воздуха, с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.

Напомним, погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.

Кроме того, погода в Украине оказывалась под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на восток.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ГидрометцентрТуман

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь