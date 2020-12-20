Синоптики попередили про густий туман в Києві

У неділю, 20 грудня, в Києві очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому наголошується, що туман протримається до 21 грудня.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, 20 грудня в Україні буде хмарно, а температура повітря прогріється до +5 градусів.

Крім того, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. По всій території країни очікується туман.

Додамо, що погода в Україні відлига принесе до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цього часу року.