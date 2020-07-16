ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Синоптики предупредили о грозе в западных областях

Четверг 16 июля 2020 10:51
Синоптики предупредили о грозе в западных областях
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода ухудшится на западе Украины

Погода в западных областях сегодня ухудшится. Синоптики предупредили о грозе и I уровне опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня дожди и грозы вновь накроют всю западную территорию Украины, однако во всех других регионах осадков не будет. В страну постепенно возвращается жара. В большинстве областей ожидается умеренная облачность.

Напомним, спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды из-за суточной интенсивности в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

Кроме того, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Напомним, вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь