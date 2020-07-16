Синоптики предупредили о грозе в западных областях

Фото: дождь (РБК-Украина)

Погода ухудшится на западе Украины

Погода в западных областях сегодня ухудшится. Синоптики предупредили о грозе и I уровне опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня дожди и грозы вновь накроют всю западную территорию Украины, однако во всех других регионах осадков не будет. В страну постепенно возвращается жара. В большинстве областей ожидается умеренная облачность.

Напомним, спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды из-за суточной интенсивности в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

Кроме того, на метеостанции Харькова в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков: это самый большой суточный показатель за весь период наблюдений.

Напомним, вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.