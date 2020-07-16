Синоптики попередили про грози у західних областях

Фото: дощ (РБК-Україна)

Погода погіршиться на заході України

Погода у західних областях сьогодні погіршиться. Синоптики попередили про грози та І рівень небезпечності.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загалом, сьогодні дощі та грози знову накриють усю західну територію України, однак у всіх інші регіонах опадів не передбачають. В країну поступово повертається спека. У більшості областей очікується помірна хмарність.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.

Крім того, на метеостанції Харкова в результаті сильних дощів випало 87 мм опадів: це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.