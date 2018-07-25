Синоптики предупредили о грозе в Киеве

В результате непогоды возможны подтопления

В Киеве сегодня, 25 июля, ожидаются грозы, возможно подтопление. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 25 июля, облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура + 25-27", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Укргидрометцентре, 5 июля 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +31.

Напомним, 23 июля, из-за непогоды, в Киеве возле станции метро "Левобережная", затопило дорогу, образовались пробки.

Также сообщалось, что в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 66 населенных пунктов.

В частности, сообщалось, что по состоянию на 07:00 25 июля в результате осложнения погодных условий, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях. В частности, во Львовской - 32, Киевской - 22, Черновицкой - 6, Луганской - 4 и Днепропетровской - 2 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.