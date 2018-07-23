Из-за непогоды в Киеве возле метро "Левобережная" затопило дорогу, образовалась пробка
В районе "Левобережной" затопило дорогу под мостом
Из-за непогоды в Киеве сегодня, 23 июля 2018 года, возле станции метро "Левобережная" затопило дорогу, образовались пробки. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Так, сообщается, что в районе "Левобережной" затопило дорогу под мостом.
Станция метро #Левобережная стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте!Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 23 июля 2018 г.
"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте!", - говорится в сообщении.
Фото: непогода в Киеве (facebook.com/taraskaidan)
Левобережная, дождик прошелОпубліковано Андрієм Фоменком Понеділок, 23 липня 2018 р.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в столице ожидается гроза. Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве 23 возможен град, а также сильный ветер - до 20 м/с.
Отметим, что гроза также ожидается в большинстве регионов Украины, кроме восточных областей и юга.