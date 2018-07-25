Погода на сегодня: на всей территории Украины дожди и грозы, температура до +31

В Киеве ожидается гроза, температура от +25 до +27

Погода на сегодня: 25 июля 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем от +23 до +27. На севере днем от +25 до +27, в центральной части от +25 до +28. На востоке дневная температура от +27 до +29. На юге днем от +27 до +31, в Крыму температура поднимется до +31.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +25 до +27, ночью от +17 до +19.