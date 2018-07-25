Синоптики попередили про грози в Києві

В результаті негоди можливі підтоплення

У Києві сьогодні, 25 липня, очікуються грози, можливе підтоплення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні, 25 липня, хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі.

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура + 25-27", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомили в Укргідрометцентрі, 5 липня 2018 року на всій території України очікуються дощі, можливі грози, температура повітря підніметься до +31.

Нагадаємо, 23 липня, через негоду, в Києві біля станції метро "Лівобережна", затопило дорогу, утворилися затори.

Також повідомлялося, що в результаті ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 66 населених пунктів.

Зокрема, повідомлялося, що станом на 07:00 25 липня внаслідок ускладнення погодних умов, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях. Зокрема, у Львівській - 32, Київській - 22, Чернівецькій - 6, Луганській - 4 і Дніпропетровській - 2 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.