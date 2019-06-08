Синоптики предупредили о граде и шквалах

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Град и шквалы ожидаются в большинстве регионов страны

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в субботу, 8 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, сегодня в большинстве регионов страны ожидается ухудшение погоды. Днем в Одесской, Сумской, Харьковской, а также в западных и центральных областях прогнозируются град и шквалы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на субботу, 8 июня. Прогнозировались кратковременные дожди и грозы на большей части территории Украины. В некоторых областях ожидался град и шквалы ветра.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 8-9 июня будет дождливой, в частности, усилятся дожди и возможен град. Синоптик отметила, что в дневное время столбики термометров достигнут +26 +32 градусов, на юге и востоке местами до +32 +34. В западных областях в воскресенье посвежеет до +22 +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца тоже хватает. Жара достигнет +28 +30 градусов. На следующей неделе жара раскрутится еще больше, примите это к сведению.

Добавим, что в трех областях из-за ухудшения погодных условий наблюдается подтопление населенных пунктов.