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Синоптики попередили про град та шквали

Новини » Суспільство    08.06.2019 - 10:57
Синоптики попередили про град та шквали
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Град та шквали очікуються у більшості регіонів країни

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у суботу, 8 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сьогодні у більшості регіонів країни очікується погіршення погоди. Вдень у Одеській, Сумській, Харківській, а також у західних та центральних областях прогнозуються град та шквали вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження на суботу, 8 червня. Прогнозувалися короткочасні дощі та грози на більшій частині території України. В деяких областях очікувався град та шквали вітру.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.

Додамо, що в трьох областях через погіршення погодних умов спостерігається підтоплення населених пунктів.

Сьогодні Україну накриють дощі з грозами Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
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