Из-за непогоды в Украине затопило три области

Фото: последствия изменения погоды (dsns.gov.ua)

Затопило Ивано-Франковскую, Херсонскую и Кировоградскую области

В трех областях из-за ухудшения погодных условий наблюдается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, в Ивано-франковской области было подтоплено 39 жилых домов 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах.

"По состоянию на 7 часов остаются подтопленными 16 жилых домов в Коломыйском районе и 117 домохозяйств", - говорится в сообщении.

Фото: последствия изменения погоды (dsns.gov.ua)

В Херсонской области было подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка Олешковское района, а в Кировоградской области - 20 жилых домов и 48 приусадебных участков.

Напомним, вчера в Кировоградский и Винницкой области из-за резкого изменения погоды было подтоплено более 40 жилых домов, а также приусадебные участки и подвальные помещения.

В частности, в ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий былит обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н.п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п.