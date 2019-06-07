На выходных в Украине дожди усилятся, возможен град

Фото: погода в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом температура воздуха будет высокой

Погода в Украине 8-9 июня будет дождливой: в частности дожди усилятся и возможен град. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

При этом, как отметила Диденко, температура воздуха будет высокой.

"8-9 июня в западных областях Украины, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, местами в Одесской, Николаевской и в субботу еще и в Харьковской областях - кратковременные грозовые дожди. При грозах возможно усиление дождя до ливней, шквалов и града. Остальные территории, которые не вошли в этот список - сухая воздушная масса - большинство востока, юга и кое-где центр. Температура воздуха будет высокой - жара", - написала она.

Синоптик отметила, что в дневные часы столбики термометров достигнут +26 +32 градусов, на юге и востоке местами до +32 +34 градусов, в западных областях в воскресенье посвежеет до +22 +27 градусов.

"В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца также хватает. Жара достигнет +28 +30 градусов. На следующей неделе жара раскрутится еще больше, примите это во внимание", - подчеркнула Диденко.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине 7 июня 2019 будет дождливой, ожидаются грозы, температура воздуха днем достигнет +29.

Напомним, в трех областях из-за ухудшения погодных условий наблюдается подтопление населенных пунктов.

Добавим также, 6 июня в Кировоградский и Винницкой области из-за резкого изменения погоды было подтоплено более 40 жилых домов, а также приусадебные участки и подвальные помещения.