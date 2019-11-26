Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, сьогодні в Україні туман

Погода в Україні 26 листопада холодна, водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні вночі та вранці в західних областях туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. Зокрема, у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях хмарно та морозно. Вдень очікується 0+4, а вночі -4-6

Також синптики прогнозують хмарну погоду у Києві, але ранок сьогодні сонячний. Вдень буде +4+6, а вночі -1-3. Втім очікується потепління у Закарпатській області, де вдень повітря прогріється до +10.

РБК-Україна писало, що за прогнозом Наталки Діденко, погода в Україні з середи, 27 листопада, зміниться - очікується потепління, а також з'являться опади у вигляді дощу і мокрого снігу. В середу очікується явне зміна синоптичної ситуації у зв'язку з приходом циклону з Греції.