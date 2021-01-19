Синоптики предупредили о гололеде в Украине

Фото: гололедица (РБК-Украина)

В Украине 19 января ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных морозах и гололедице на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, ночью в северо-западных областях температура местами составит до -25 градусов, однако днем она будет в пределах -11 -16. В Закарпатской области и на крайнем юге страны температура ночью составит -15 градусов, а днем она будет от -4 до -9.

Отмечается, что сегодня в Украине существенных осадков не будет.

"Лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололед", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 января снег укроет Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области. На остальной территории Украины осадков не предусматривают.

Также РБК-Украина писало, что накануне в Карпатах существовала угроза схода лавин.