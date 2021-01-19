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Снег в пяти областях и сильные морозы: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 19 января 2021 08:00
Снег в пяти областях и сильные морозы: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 19 января, в пяти западных областях ожидается снег. Днем температура воздуха в Украине будет колебаться от -15 до -5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -23.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня снег укроет Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области. На остальной территории Украины осадков не предусматривают.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -13 до -5, а ночью от -23 до -12.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -15 до -11, а ночью от -21 до -16 градусов.

В восточных и южных регионах температура днем будет составлять от -15 до -5 градусов, а ночью она будет в пределах -20 -9.

Снег в пяти областях и сильные морозы: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня сухо и пасмурно. Температура воздуха будет колебаться от -16 до -13, а ночью от -22 до -18.

Снег в пяти областях и сильные морозы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, холодная погода в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели. Однако уже с 21 января ожидается существенное потепление.

Также РБК-Украина писало, что накануне в Карпатах существовала угроза схода лавин.

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