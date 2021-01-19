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Синоптики попередили про ожеледицю в Україні

Україна, Вівторок 19 січня 2021 09:26
Синоптики попередили про ожеледицю в Україні
Фото: ожеледиця (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

В Україні 19 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні морози та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, вночі у північно-західних областях температура місцями становитиме до -25 градусів, однак вдень вона буде в межах -11 -16. У Закарпатській області та на крайньому півдні країни температура вночі сягне -15 градусів, а вдень вона буде від -4 до -9.

Зазначається, що сьогодні в Україні істотних опадів не буде.

"Лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 19 січня сніг вкриє Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Тернопільську області. На решті території України опадів не передбачають.

Також РБК-Україна писало, що напередодні в Карпатах існувала загроза сходження лавин.

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