Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров

Сегодня, 14 июля, в четырех областях Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях. Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, сегодня в четырех областях объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, существенное снижение температуры доберется до юго-востока, в том числе и курортного побережья.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня погода на северо-востоке Украины будет дождливой, во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность.