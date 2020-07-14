ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Вівторок 14 липня 2020 11:20
Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж

Сьогодні, 14 липня, у чотирьох областях України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, сьогодні у чотирьох областях оголосили штормове попередження.

Крім того, істотне зниження температури добереться до південного сходу, в тому числі і курортного узбережжя.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні погода на північному сході України буде дощовою, у всіх інших регіонах спостерігатиметься помірна хмарність.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся