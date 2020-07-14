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Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Вторник 14 июля 2020 08:00
Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве сегодня ожидается умеренная облачность

Сегодня, 14 июля, погода на северо-востоке Украины будет дождливой, во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, на всей территории северной и западной Украины, а также в Полтавской и Киевской областях будут идти грозовые дожди. Во всех остальных регионах ожидается пасмурная погода, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +18 до +21, а ночью она опустится до +10 +13.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +18 +22. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +14 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет колебаться от +19 до +27, а ночью от +12 до +19 градусов.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 14 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

Сегодня в некоторых городах Киевской области будут идти дожди, однако в самой столице осадков не предусматривают. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +21 градуса, а ночью от +11 до +13.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 14 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера в Ровенской области резко ухудшилась погода, в результате чего затопило домохозяйства и повалило десятки деревьев.

Кроме того, в Украине в результате непогоды без света остались 23 населенных пункта, пострадали три области - Киевская, Луганская и Черниговская.

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