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Синоптики попереджають про перші заморозки в Україні: дата

Перші заморозки в Україні - не за горами (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців попередили про ймовірність перших заморозків на поверхні ґрунту в деяких регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Коли та де саме прогнозують перші заморозки

Згідно з інформацією синоптиків і метеорологів, вже незабаром на українців у деяких регіонах чекають небезпечні метеорологічні явища.

Так, вночі, 2 жовтня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°С:

  • на Закарпатті
  • на Прикарпатті

В яких областях України імовірні заморозки (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядає засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

Читайте також, чи буде сніг в Україні десь ще, крім Карпат найближчим часом.

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