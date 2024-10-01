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Синоптики предупреждают о первых заморозках в Украине: дата

Первые заморозки в Украине - не за горами (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили о вероятности первых заморозков на поверхности почвы в некоторых регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Когда и где прогнозируют первые заморозки

Согласно информации синоптиков и метеорологов, уже в скором времени украинцев в некоторых регионах ждут опасные метеорологические явления.

Так, ночью, 2 октября, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°С:

  • в Закарпатье
  • на Прикарпатье

В каких областях Украины возможны заморозки (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I уровень опасности, желтый", - уточнили в Укргидрометцентре.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядит заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все же решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Читайте также, будет ли снег в Украине где-то еще, кроме Карпат в ближайшее время.

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