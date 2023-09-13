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Синоптики попереджають про дощі та грози завтра: яких областей торкнеться негода

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 14 вересня, у низці областей України прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. При цьому вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі та грози.

Температура вночі 9-14°, у західних та південних областях 14-19°; вдень 23-28°, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25°.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області 14 вересня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.

Температура по Києву вночі 12-14°, вдень 24-26°; по області вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Скільки ще протримається тепло

Бабине літо не поспішає покидати Україну. Вересень обіцяє бути теплим, лише під кінець місяця на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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