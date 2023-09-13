Синоптики предупреждают о дождях и грозах завтра: каких областей коснется непогода

Завтра в Украине переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью 9-14°, в западных и южных областях 14-19°; днем 23-28°, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны 20-25°.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области 14 сентября прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Температура по Киеву ночью 12-14°, днем 24-26°; по области ночью 9-14°, днем 23-28°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Сколько еще продержится тепло

Бабье лето не спешит покидать Украину. Сентябрь обещает быть теплым, только к концу месяца на поверхности почвы будут отмечаться заморозки.

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