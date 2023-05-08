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Синоптики попередили про заморозки на завтра: де очікувати

Фото: синоптики попередили про заморозки на завтра (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні ще продовжуватимуться заморозки 0-5° на поверхні ґрунту. Їх завтра прогнозують у північних та більшості західних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра в країні мінлива хмарність. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

При цьому в середньому вночі температура повітря становитиме +1 +6 градусів, а у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°.

На півдні країни температура вночі буде дещо вищою +4 +9 градусів, а вдень в Україні в середньому +9 +14°, на Закарпатті до +17.

На високогір'ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг, температура протягом доби в горах коливатиметься в межах 0-5 градусів.

У Києві завтра мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі прогнозується +4 +6 градусів, а вдень +11 +13. На поверхні ґрунту в Київській області очікуються заморозки 0-5°.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні місцями очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Також ми писали, що в Карпатах сьогодні насипало снігу і вдарив мороз.

Додамо, синоптик розповіла РБК-Україна, коли слід очікувати потепління.

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