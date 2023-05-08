Синоптики предупредили о заморозках на завтра: где ожидать

По данным синоптиков, завтра в стране переменная облачность. В южной части, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом в среднем ночью температура воздуха будет +1 +6 градусов, а в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°.

На юге страны температура ночью будет несколько выше +4 +9 градусов, а днем в Украине в среднем +9+14°, в Закарпатье до +17.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег, температура в сутки в горах будет колебаться в пределах 0-5 градусов.

В Киеве завтра переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируется +4 +6 градусов, а днем +11 +13. На поверхности грунта в Киевской области ожидаются заморозки 0-5°.

Напомним, сегодня в Украине местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Возможны также заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Также мы писали, что в Карпатах сегодня насыпало снег и ударил мороз.

Добавим, синоптик рассказала РБК-Украина, когда следует ожидать потепления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.