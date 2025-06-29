Синоптики попередили про шквали й опади: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні, за прогнозами синоптиків, більшість областей України підмочить дощ. Невеликі короткочасні опади очікуються у західних регіонах та на лівобережній частині країни. На решті території - сухо.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Але синоптики також попереджують по можливі шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів. На Закарпатті очікується до +29 градусів.



Погода у Києві

У столиці сьогодні дощів не прогнозується. Але очікують сильні пориви вітру до 15-18 м/с. Тому синоптики оголосили про перший (жовтий) рівень небезпеки.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть від +23 до +25 градусів.



