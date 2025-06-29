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Синоптики попередили про шквали й опади: прогноз погоди на сьогодні

Фото: українців попередили про дощі 29 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 червня, буде місцями з дощами. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні, за прогнозами синоптиків, більшість областей України підмочить дощ. Невеликі короткочасні опади очікуються у західних регіонах та на лівобережній частині країни. На решті території - сухо.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Але синоптики також попереджують по можливі шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів. На Закарпатті очікується до +29 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощів не прогнозується. Але очікують сильні пориви вітру до 15-18 м/с. Тому синоптики оголосили про перший (жовтий) рівень небезпеки.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть від +23 до +25 градусів.

 

Раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також РБК-Україна розповідало, як зміни клімату впливають на Чорне море вже зараз.

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