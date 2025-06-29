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Синоптики предупредили о шквалах и осадках: прогноз погоды на сегодня

Фото: украинцев предупредили о дождях 29 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 29 июня, будет местами с дождями. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня, по прогнозам синоптиков, большинство областей Украины подмочит дождь. Небольшие кратковременные осадки ожидаются в западных регионах и на левобережной части страны. На остальной территории - сухо.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Но синоптики также предупреждают о возможных шквалах до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +21 +26 градусов. На Закарпатье ожидается до +29 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня дождей не прогнозируется. Но ожидают сильные порывы ветра до 15-18 м/с. Поэтому синоптики объявили о первом (желтом) уровне опасности.

Столбики термометров в Киеве покажут от +23 до +25 градусов.

 

Ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Также РБК-Украина рассказывало, как изменения климата влияют на Черное море уже сейчас.

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