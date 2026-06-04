Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червня

Температура по регіонах

Сьогодні вдень по більшій частині України очікується +22+27 градусів - на півдні навіть до +27. У Києві - до +22+23 градусів вдень, вночі +13+15.

Прохолодніше буде на заході та півночі - там лише +18+23 градуси. Найгірша ситуація - на Закарпатті та Харківщині: там синоптики прогнозують лише +16+19 градусів.

Фото: якою буде температура повітря вдень 4 червня (meteo.gov.ua)

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Дощі та грози

Короткочасні дощі пройдуть 4 червня по всій Україні. У Києві очікується невеликий дощ.

У західних областях вдень прогнозують помірні дощі з грозами. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності (жовтий).

Фото: попередження синоптиків про грози (meteo.gov.ua)

Вночі та вранці на півдні й у Карпатах місцями варто очікувати туману. Вітер - південно-східний, 5-10 метрів за секунду.