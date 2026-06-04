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Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червня

07:00 04.06.2026 Чт
2 хв
Синоптики попереджають про небезпеку
aimg Олена Чупровська
Фото: якою буде погода 4 червня (Getty Images)

Сьогодні, 4 червня, в Україні потеплішає після вчорашнього похолодання - більшість регіонів чекають комфортні +20+25 градусів. Але без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.

Температура по регіонах

Сьогодні вдень по більшій частині України очікується +22+27 градусів - на півдні навіть до +27. У Києві - до +22+23 градусів вдень, вночі +13+15.

Прохолодніше буде на заході та півночі - там лише +18+23 градуси. Найгірша ситуація - на Закарпатті та Харківщині: там синоптики прогнозують лише +16+19 градусів.

Фото: якою буде температура повітря вдень 4 червня (meteo.gov.ua)

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Дощі та грози

Короткочасні дощі пройдуть 4 червня по всій Україні. У Києві очікується невеликий дощ.

У західних областях вдень прогнозують помірні дощі з грозами. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності (жовтий).

Фото: попередження синоптиків про грози (meteo.gov.ua)

Вночі та вранці на півдні й у Карпатах місцями варто очікувати туману. Вітер - південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Травнева нестабільна погода вже встигла нашкодити майбутньому врожаю. Як повідомляло РБК-Україна, через шквали, град та хвороби рослин у деяких районах постраждали посіви, фруктові дерева і городина.

Нагадаємо, у глобальному контексті ситуація може погіршитися. РБК-Україна писало: Всесвітня метеорологічна організація ООН попередила, що прихід Ель-Ніньйо загрожує хвилями спеки та екстремальними погодними явищами по всьому світу вже цього літа.

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