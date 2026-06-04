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Потеплеет до +27, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на 4 июня

07:00 04.06.2026 Чт
2 мин
Синоптики предупреждают об опасности
aimg Елена Чупровская
Фото: какой будет погода 4 июня (Getty Images)

Сегодня, 4 июня, в Украине потеплеет после вчерашнего похолодания - большинство регионов ждут комфортные +20+25 градусов. Но без дождей не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра и синоптика Натальи Диденко.

Температура по регионам

Сегодня днем по большей части Украины ожидается +22+27 градусов - на юге даже до +27. В Киеве - до +22+23 градусов днем, ночью +13+15.

Прохладнее будет на западе и севере - там лишь +18+23 градуса. Худшая ситуация - на Закарпатье и Харьковщине: там синоптики прогнозируют лишь +16+19 градусов.

Фото: какой будет температура воздуха днем 4 июня (meteo.gov.ua)

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Дожди и грозы

Кратковременные дожди пройдут 4 июня по всей Украине. В Киеве ожидается небольшой дождь.

В западных областях днем прогнозируют умеренные дожди с грозами. Гидрометцентр объявил первый уровень опасности (желтый).

Фото: предупреждение синоптиков о грозах (meteo.gov.ua)

Ночью и утром на юге и в Карпатах местами стоит ожидать тумана. Ветер - юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Майская нестабильная погода уже успела навредить будущему урожаю. Как сообщало РБК-Украина, из-за шквалов, града и болезней растений в некоторых районах пострадали посевы, фруктовые деревья и овощи.

Напомним, в глобальном контексте ситуация может ухудшиться. РБК-Украина писало: Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила, что приход Эль-Ниньо грозит волнами жары и экстремальными погодными явлениями по всему миру уже этим летом.

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