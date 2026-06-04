Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червня
Сьогодні, 4 червня, в Україні потеплішає після вчорашнього похолодання - більшість регіонів чекають комфортні +20+25 градусів. Але без дощів не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.
Температура по регіонах
Сьогодні вдень по більшій частині України очікується +22+27 градусів - на півдні навіть до +27. У Києві - до +22+23 градусів вдень, вночі +13+15.
Прохолодніше буде на заході та півночі - там лише +18+23 градуси. Найгірша ситуація - на Закарпатті та Харківщині: там синоптики прогнозують лише +16+19 градусів.
Фото: якою буде температура повітря вдень 4 червня (meteo.gov.ua)
Дощі та грози
Короткочасні дощі пройдуть 4 червня по всій Україні. У Києві очікується невеликий дощ.
У західних областях вдень прогнозують помірні дощі з грозами. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності (жовтий).
Фото: попередження синоптиків про грози (meteo.gov.ua)
Вночі та вранці на півдні й у Карпатах місцями варто очікувати туману. Вітер - південно-східний, 5-10 метрів за секунду.
Травнева нестабільна погода вже встигла нашкодити майбутньому врожаю. Як повідомляло РБК-Україна, через шквали, град та хвороби рослин у деяких районах постраждали посіви, фруктові дерева і городина.
Нагадаємо, у глобальному контексті ситуація може погіршитися. РБК-Україна писало: Всесвітня метеорологічна організація ООН попередила, що прихід Ель-Ніньйо загрожує хвилями спеки та екстремальними погодними явищами по всьому світу вже цього літа.