ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червня

07:00 04.06.2026 Чт
2 хв
Синоптики попереджають про небезпеку
aimg Олена Чупровська
Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червня Фото: якою буде погода 4 червня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 4 червня, в Україні потеплішає після вчорашнього похолодання - більшість регіонів чекають комфортні +20+25 градусів. Але без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.

Температура по регіонах

Сьогодні вдень по більшій частині України очікується +22+27 градусів - на півдні навіть до +27. У Києві - до +22+23 градусів вдень, вночі +13+15.

Прохолодніше буде на заході та півночі - там лише +18+23 градуси. Найгірша ситуація - на Закарпатті та Харківщині: там синоптики прогнозують лише +16+19 градусів.

Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червняФото: якою буде температура повітря вдень 4 червня (meteo.gov.ua)

Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Дощі та грози

Короткочасні дощі пройдуть 4 червня по всій Україні. У Києві очікується невеликий дощ.

У західних областях вдень прогнозують помірні дощі з грозами. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності (жовтий).

Потеплішає до +27, але є нюанс: синоптики дали прогноз погоди на 4 червняФото: попередження синоптиків про грози (meteo.gov.ua)

Вночі та вранці на півдні й у Карпатах місцями варто очікувати туману. Вітер - південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Травнева нестабільна погода вже встигла нашкодити майбутньому врожаю. Як повідомляло РБК-Україна, через шквали, град та хвороби рослин у деяких районах постраждали посіви, фруктові дерева і городина.

Нагадаємо, у глобальному контексті ситуація може погіршитися. РБК-Україна писало: Всесвітня метеорологічна організація ООН попередила, що прихід Ель-Ніньйо загрожує хвилями спеки та екстремальними погодними явищами по всьому світу вже цього літа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода Екологія
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта