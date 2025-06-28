Синоптики оголосили на завтра штормове попередження: які регіони в зоні ризику

Синоптики попереджають, що завтра на частину українців чекають небезпечні метеорологічні явища. У більшості північних, центральних та південних областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр .

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - додали в Укргідрометцентрі.

На фоні цього в даних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища також діятиме по території Київщини та м. Києва.

Завтра, 29 червня, вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні

Зауважимо, що, за даними синоптиків, на вихідні 28-29 червня в Україну повернеться вітряна погода, а також очікуються періодичні дощі.

Синоптики загалом прогнозують невисоку температуру повітря, без спеки.

Детальніше ознайомитись з прогнозом на вихідні можна в матеріалі РБК-Україна.

У столиці ж на вихідних прогнозують періодичні дощі та сильний вітер. Температура протягом дня буду доволі прохолодною, як для червня - всього +20+22 градусів.

Нагадаємо, що раніше ми вже писали про те, що у липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

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