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Синоптики оголосили на завтра штормове попередження: які регіони в зоні ризику

Україна, Субота 28 червня 2025 15:49
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Синоптики оголосили на завтра штормове попередження: які регіони в зоні ризику Фото: в Україні завтра прогнозують штормове попередження (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Синоптики попереджають, що завтра на частину українців чекають небезпечні метеорологічні явища. У більшості північних, центральних та південних областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Завтра, 29 червня, вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с.На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 4ephirie Оновлено:28.00 28.06 Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua Луцьк ЖИТОМИРСЬКА -ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Льв. Воронеж Житомир Ки.в Суми ХМЕЛЬНИ мелЬицыкУ область Гернопиль жгород вано-о Франкивськ Винниця УКРАННА Полтава Ха.в ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ) Черн.вц Кропивницький ЛУгАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днипро МОЛДОВА МИКОЛАВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганська Запорижижя ОЛЕСЬКА ОбЛАСТЬ ОБ) Донецьк Миколато РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичй дан. AT «BiaikOM>> Ростов-на-Дон Дону Ростов- Умовнипозначки Умовнй позначки ABTOHOMHA РЕСПУБЛИКА КРим Севастоволь Краснодар»

Попередження про небезпечні метеорологічні явища також діятиме по території Київщини та м. Києва.

На фоні цього в даних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - додали в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Зауважимо, що, за даними синоптиків, на вихідні 28-29 червня в Україну повернеться вітряна погода, а також очікуються періодичні дощі.

Синоптики загалом прогнозують невисоку температуру повітря, без спеки.

Детальніше ознайомитись з прогнозом на вихідні можна в матеріалі РБК-Україна.

У столиці ж на вихідних прогнозують періодичні дощі та сильний вітер. Температура протягом дня буду доволі прохолодною, як для червня - всього +20+22 градусів.

Нагадаємо, що раніше ми вже писали про те, що у липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

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