ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение: какие регионы в зоне риска

Украина, Суббота 28 июня 2025 15:49
UA EN RU
Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение: какие регионы в зоне риска Фото: в Украине завтра прогнозируют штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Синоптики предупреждают, что завтра часть украинцев ждут опасные метеорологические явления. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Завтра, 29 июня, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с.На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 4ephirie Оновлено:28.00 28.06 Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua Луцьк ЖИТОМИРСЬКА -ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Льв. Воронеж Житомир Ки.в Суми ХМЕЛЬНИ мелЬицыкУ область Гернопиль жгород вано-о Франкивськ Винниця УКРАННА Полтава Ха.в ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ) Черн.вц Кропивницький ЛУгАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днипро МОЛДОВА МИКОЛАВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганська Запорижижя ОЛЕСЬКА ОбЛАСТЬ ОБ) Донецьк Миколато РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичй дан. AT «BiaikOM>> Ростов-на-Дон Дону Ростов- Умовнипозначки Умовнй позначки ABTOHOMHA РЕСПУБЛИКА КРим Севастоволь Краснодар»

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также будет действовать по территории Киевской области и г. Киева.

На фоне этого в данных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

Заметим, что, по данным синоптиков, на выходные 28-29 июня в Украину вернется ветреная погода, а также ожидаются периодические дожди.

Синоптики в целом прогнозируют невысокую температуру воздуха, без жары.

Подробнее ознакомиться с прогнозом на выходные можно в материале РБК-Украина.

В столице же на выходных прогнозируют периодические дожди и сильный ветер. Температура в течение дня буду довольно прохладной, как для июня - всего +20+22 градусов.

Напомним, что ранее мы уже писали о том, что в июле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусов тепла. Это на 2,0-2,5 градуса выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу