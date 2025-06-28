Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение: какие регионы в зоне риска

Синоптики предупреждают, что завтра часть украинцев ждут опасные метеорологические явления. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Завтра, 29 июня, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также будет действовать по территории Киевской области и г. Киева. На фоне этого в данных регионах объявлен I уровень опасности, желтый. "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в Укргидрометцентре.