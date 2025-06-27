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Сильний вітер і дощі повертаються: синоптик дала прогноз на вихідні

П'ятниця 27 червня 2025 14:25
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Сильний вітер і дощі повертаються: синоптик дала прогноз на вихідні Фото: на вихідних в Україні прогнозують періодичні дощі та вітер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На вихідні 28-29 червня в Україну повернеться вітряна погода, а також очікуються періодичні дощі. Синоптики прогнозують невисоку температуру повітря, без спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Після тимчасового вітряного затишшя, коли нарешті погода схожа на літо, найближчими вихідними в Україні знову відновлюється сильний вітер", - розповіла Діденко.

За її даними, 27-28 червня, очікуються потужні пориви північно-західного вітру, місцями до 15-20 м/с.

У суботу дощі та грози пройдуть у східних областях, на півдні, місцями в центрі та на півночі. Захід країни переважно залишиться без опадів.

У неділю прогнозуються періодичні локальні дощі, втім сонця також буде достатньо - погода обіцяє бути мінливою.

Температура повітря буде доволі стриманою +21+25 градусів, трохи вище в суботу на півдні та сході, +25+28 градусів.

Погода у Києві

У столиці, на вихідних прогнозують періодичні дощі та сильний вітер. Температура протягом дня буду доволі прохолодною, як для червня - всього +20+22 градусів.

"На природу варто їхати, навіть якщо вітер і не дуже тепло, проте свіже повітря нікому не завадить", - порадила синоптик.

РБК-Украіна вже писало, що у липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

Також у мережі поширюється інформація, буцімто вже найближчими днями Україну може "накрити" спека з денною температурою повітря ледь не до +37 градусів за Цельсієм. Однак чи варто цьому вірити?

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